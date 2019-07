Verso il 2020: il Biellese attende La Rappresentazione della Passione e l’Incoronazione della Madonna di Oropa

Tra un anno, dal 13 giugno al 27 settembre 2020 a Sordevolo, nel Biellese, sono attesi almeno 40 mila spettatori per la grande Rappresentazione della Passione, un evento che ogni cinque anni coinvolge l’intera comunità di 1.400 persone, impegnate a portare in scena una tradizione antica di due secoli. Un vero momento di cultura popolare in grado, con il suo toccante realismo e con gli effetti speciali, di ricreare l’atmosfera di 2000 anni fa, con 400 attori di età compresa fra i 5 e gli 80 anni, 40 repliche in 100 giorni, di cui 3 interamente recitate da bambini; 5.000 metri quadri di scenografia, 300 addetti dietro le quinte.

Un vasto spazio all’aperto ospiterà un frammento di Gerusalemme dell’anno 33: la reggia di Erode, il Sinedrio, il Pretorio di Pilato, l’orto degli ulivi, il cenacolo, il monte Calvario dove si terranno le 25 scene con una durata di circa 3 ore. Il testo su cui si basa la rappresentazione risale agli ultimi anni del Quattrocento, opera elaborata in versi dal fiorentino Giuliano Dati, cappellano della Chiesa dei Santi Martiri in Trastevere a Roma. Il 2020 sarà un anno di grande attrazione per il turismo culturale e spirituale del Biellese, quando la Passione di Sordevolo si abbinerà alla celebrazione dell’Incoronazione della Madonna di Oropa attesa per domenica 30 agosto presso uno dei più celebri Sacri Monti - oltre che residenza Sabauda - patrimonio UNESCO del Piemonte.

Un appuntamento che, dal 1620, si ripete solamente una volta ogni 100 anni e che quest’anno sarà preceduto da una serie di iniziative di interesse che coinvolgono fedeli, famiglie e visitatori da tutto il mondo. Tra le varie iniziative, da segnalare il concorso nazionale per la progettazione e la realizzazione di due “corone” per la statua della Vergine Maria e del Bambino Gesù. Recarsi nel Biellese per assistere a questi eventi è un’ottima occasione per visitare non solo alcuni dei luoghi della spiritualità piemontese tra i più suggestivi, ma anche per scoprire il territorio di Biella: una terra storicamente legata alla storia del tessile italiano, con i suoi storici lanifici e la tessitura del cachemire legati ai grandi nomi della moda internazionale (quali, ad esempio, Cerruti, Loro Piana, Piacenza, Zegna…) e gli outlet di lusso.

Il tutto, in un conteso paesaggistico e naturalistico ben preservato, con i numerosi parchi e riserve naturali che offrono numerose agli sport all’aria aperta che hanno reso la provincia di Biella la vera capitale italiana dell’outdoor. Aspettando i grandi appuntamenti del 2020, sabato 13 e domenica 14 luglio il Comune di Sordevolo ha aperto le porte a cultura, a spettacolo e sport offrendo un assaggio della particolare atmosfera che la caratterizza. Sabato 13 luglio si è tenuta la presentazione del libro “Sordevolo, dove la Passione opera”, a cura dell’Associazione Teatro Popolare e del Comune di Sordevolo, in collaborazione con Regione Piemonte e VisitPiemonte.

Sono intervenuti il Sindaco di Sordevolo Alberto Monticone e il giornalista Alessandro Pavanati che hanno intervistato la curatrice Carla Gütermann e gli autori Marco Roggero e Luigi Zai. A seguire, è stato il momento della “Cena sotto le stelle” a cura dei ristoratori di Sordevolo con accompagnamento musicale dei The Bowman. Domenica è stata la volta della visita di Sordevolo con guida turistica e partenza delle escursioni in Valle Elvo. Dopo la Messa nella Chiesa di Santa Marta, un aperitivo al Museo offerto dall’Associazione Teatro Popolare e nel pomeriggio visite guidate al Museo della Passione e mostra fotografica. Nella chiesa di Santa Maria un concerto del Trio Evocacion, in coproduzione con Ossola Guitar Festival ha preceduto l'incontro con gli artisti e l' apericena con prodotti tipici del territorio offerto dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo. La giornata siè conclusa presso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II, con Le Ballets Trockadero di Montecarlo.