Trading automatico: fantascienza o realtà?

Molti traders si sono posti la domanda circa la possibilità di una funzione che permetta di automatizzare le operazioni di trading: se il mondo del mercato finanziario si regge su determinati leggi economiche, più o meno complesse, è possibile elaborare programmi, algoritmi o software che permettono al computer stesso di ricavare profitti?

La risposta non è così semplice, in quanto per lo più alla base del mercato vi sono teorie economiche, formulate sempre e comunque a posteriori e quindi mai certe al 100%. Del resto il mercato si compone anche di un imprescindibile fattore umano che oggi le tecnologie informatiche non riescono ancora a analizzare completamente e efficientemente, motivo per cui il trading automatico oggi si regge su alcuni espedienti.

In generale si può affermare che fare trading automatico è possibile , ma non è una pratica completamente al sicuro da errori e rischio di perdite. Le tre principali possibilità per fare trading automatico sono:

Bots, software di trading automatico

Come si è detto, le attuali tecnologie sono ancora lontane dal progettare un’AI (intelligenza artificiale) in grado di interfacciarsi con le complicatissime dinamiche dei mercati finanziari: troppe le informazioni e troppo complesse le variabili.

Per tal motivo i Bots di auto-trading presenti sul mercato altro non sono che software programmati in base a diverse strategie di investimento, progettati in modo da seguire unicamente quella linea e quella logica, senza alcuna capacità di adattamento. L’efficacia dei Bots, dunque, è strettamente collegata all’abilità dei programmatori e degli ideatori della strategia di investimento, motivo per cui pochi sono veramente capaci di far registrare profitti ai propri utenti.

Le mancanze del settore dei Bots di auto-trading si manifestano anche nella totale assenza di garanzia sul loro funzionamento: come ogni settore ancora a livello sperimentale, la loro validità è tanto casuale quanto maggiormente i programmatori sono abili nel pubblicizzarli.

Segnali di trading, il compromesso

I segnali di trading rappresentano, al momento, il compromesso maggiormente diffuso, che non annullano la necessità di un intervento diretto ma spesso, attraverso consigli mirati e ben ponderati, permettono al trader di risparmiarsi la fatica di dover valutare egli stesso il titolo sul quale si sta investendo.

I segnali di trader possono essere comunicati dal broker stesso, che li abbina ad ogni titolo sul quale permette di fare trading, oppure frutto di collaborazione esterna e quindi comunicati per mail. Si tratta per lo più di suggerimenti che non limitano la libera scelta del trader ma che lo aiutano nelle operazioni.

La qualità dei segnali di trading e la loro messa a disposizione gratuita, inoltre, sono ottimi criteri di valutazione per i broker veramente validi, sui quali si può far affidamento e che hanno a cuore gli interessi degli utenti.

Copy trading, la soluzione funzionale

Tra le possibilità di trading automatico, il copy trading è sicuramente quella che al momento si presenta come la più funzionante: piuttosto che preoccuparsi del fornire analisi più o meno valide su un titolo o di programmare in un software diverse strategie di investimento, il copy trading permette all’utente di scegliere di copiare gli investimenti di un collega.

Attraverso il copy trading chiunque può emulare i successi dei migliori trader al mondo copiandone le scelte e impostando un limite di perdita (stop loss) oltre al quale la funzione di copiare le operazioni si interrompe automaticamente.

Il copy trading, proprio in quanto non ambisce alla creazione di un software definitivo o non fornisce suggerimenti e soluzioni di investimenti, è caratterizzato da enorme flessibilità. Proprio questa flessibilità lo rendono al contempo il miglior sistema di trading automatico attualmente disponibile e, al contempo, un sistema non propriamente di trading automatico, in quanto non racchiude al suo interno algoritmi riguardanti i mercati finanziari, ma solo quelli che permettono di copiare le strategie e le operazioni altrui.