Torino: i negozi di telefonia sono in continuo aumento

Oggigiorno moltissime operazioni vengono effettuate online, soprattutto quelle che riguardano gli acquisti o le attivazioni di contratti di telefonia e altre utenze. C’è, però, ancora una fetta consistente di popolazione che preferisce approcciarsi di persona con i venditori ed è anche per questo che negli ultimi tempi si sta assistendo a un aumento di negozi di telefonia a Torino , così come nel resto d’Italia. Per molti acquirenti, insomma, il buon, vecchio negozio rimane il modo migliore per fare acquisti.



Tra le aziende di telefonia che ad oggi propongono servizi di sicuro interesse, c’è senz’altro la Fastweb e non è un caso che proprio questa compagnia abbia incrementato, negli ultimi anni, non solo la proposta online ma anche il numero di punti vendita fisici dove far provare agli utenti l’esperienza di navigazione in anteprima. Le innovazioni tecnologiche di questo brand si basano sull’introduzione dell’ultrafibra a cui il potenziale acquirente può collegarsi a mezzo smartphone o tablet direttamente in negozio prima di deciderne l’attivazione a casa, per mezzo del nuovissimo FASTGate, il modem Fastweb di ultima generazione.

Tale modem, non solo garantisce la navigazione veloce in casa, ma rappresenta anche uno dei pilastri del WOW-Fi, il sistema di reti wireless che consente di sfruttare i FASTGate degli utenti sparsi per la città al fine di non consumare il proprio traffico dati sul cellulare. Uno scambio equo e continuo (quasi un peer-to peer) che è una vera e propria rivoluzione e che, grazie anche alle tariffe di sicuro interesse, attira sempre più nuovi utenti.



Uno dei vantaggi di potersi confrontare con un venditore in un negozio fisico sta proprio nella possibilità di discutere dettagliatamente di tali offerte, scegliendo quella più conveniente e potendo toccare letteralmente con mano gli accessori (modem, cellulari o altri dispositivi utili). In questi punti vendita è anche consentito effettuare operazioni utili quali il passaggio delle SIM card del cellulare da 3G a 4G, oppure riconsegnare apparati in comodato d’uso senza doverle spedire. Gli utenti potranno anche scoprire offerte combinate, quali l’attivazione del contratto di telefonia insieme alla tv digitale di Sky o ai servizi energia (luce e gas) di ENI, verificandone la convenienza con chiarezza e precisione.



Le offerte di Fastweb, a differenza di altre, inoltre, sono più mirate e meno dispersive, con poche soluzioni che riassumono però tutto il necessario. Telefonia e navigazione sono incluse nella Fastweb Casa che consente chiamate illimitate verso fissi e cellulari nazionali, nonché navigazione veloce (fino a 1 GB) con il FASTGate.

Per chi utilizzi solo il cellulare, invece, è possibile usufruire della Fastweb Mobile: anche con quest’offerta saranno possibili una navigazione ottimale fino a 50 GB (in 4G o per mezzo dell’innovativo WOW-Fi) e telefonate illimitate. Il vantaggio di entrare in un punto vendita significa poter avere il quadro completo di ogni minimo dettaglio e sottoscrivere un contratto che abbia tutte le caratteristiche necessarie alle singole esigenze dell’utente. Gli orari, spesso molto flessibili, consentiranno di scegliere liberamente il momento più comodo della giornata per avere tutte le informazioni e magari sottoscrivere l’abbonamento.