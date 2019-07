La natura si fa musica: Artisti da tutta Europa al 29° Piedicavallo Music Festival

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della natura. Colorerà la Valle Cervo e tutta la provincia fino al 29 settembre 2019 il Piedicavallo Music Festival, giunto alla 29esima edizione. Con artisti da tutta Europa ed eventi dislocati in luoghi affascinanti del territorio biellese, si crea un connubio che sottolinea il valore aggiunto del binomio musica-paesaggio.

Il Piedicavallo Music Festival si conferma un festival trasversale che percorre la musica in tutte le sue forme, contaminando i generi musicali e le sonorità; un viaggio tra i luoghi, le culture e le epoche, con uno sguardo internazionale sia nella selezione degli artisti che nell’offerta culturale. "Ogni anno - raccontano gli organizzatori - ci muove il desiderio di innovare, arricchire, sperimentare, perché il festival diventi anche occasione di incontro e di scambio, tra artisti e pubblico come tra arte e natura. Il festival è infatti anche una celebrazione della natura, che è da sempre una suggestiva cornice ai suoi appuntamenti, offrendo agli spettatori un’esperienza immersiva nel territorio montano della provincia di Biella che si sviluppa lungo il corso del torrente Cervo".

Si tratta infatti di un festival itinerante, che si snoda attraverso diversi appuntamenti in luoghi di grande interesse storico-naturalistico nel territorio biellese: dal Rifugio Monte Marca a Villa Era, da Palazzo La Marmora alla Chiesa Vecchia del Santuario di Oropa, dal Teatro Regina Margherita e il Tempio Valdese di Piedicavallo a Trivero con eventi presso la Conca dei Rododendri, Casa Zegna e Lanificio Zegna, dalla Chiesa di San Barnaba a Pollone alla Chiesa maggiore dei SS Bernardo e Giuseppe di Campiglia Cervo. Un festival musicale partecipato, che da luglio a settembre propone un’offerta di qualità, per grandi, ma anche con una programmazione ad hoc per piccini (Dinamo Festival) e una varietà di eventi, laboratori, concerti e lezioni concerto, performance e conferenze all’insegna della molteplicità di sguardi, e di incontri. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero (ove non diversamente specificato).

Dinamo Festival

Il Dinamo Festival è una sezione del Piedicavallo Festival rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni che si sviluppa dal 22 al 26 luglio. Cinque giorni in cui i giovani avranno l’occasione di frequentare i laboratori assistendo agli spettacoli specificatamente rivolti alla loro fascia d’età, con l’accompagnamento di esperti del settore.



