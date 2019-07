Ritrovato dal soccorso alpino canavesano il cercatore di funghi scomparso nella mattinata -Cronaca del Nord Ovest

E' stato ritrovato ferito, l'uomo che non aveva dato più notizie di sè da questa mattina. I tecnici della Delegazione Canavesana del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con le Unitá Cinofile da Ricerca in Superficie hanno operato questo pomeriggio nella ricerca di un cercatore di funghi disperso tra i boschi nel territorio di Locana (To). L'uomo, classe 1933, era atteso a casa in tarda mattinata. I famigliari non vedendolo rientrare hanno chiamato i soccorsi. È stato ritrovato poco fa con una ferita lacero contusa a un braccio e alcuni traumi al costato. Dopo una visita da parte di un medico del Soccorso Alpino presente in zona, l'uomo è stato consegnato all'autoambulanza per l'ospedalizzazione. Hanno partecipato alle operazioni i Vigili del Fuoco.