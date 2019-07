Dopo l'incidente abbatte centralina telefonica. Automobilista in ospedale - Cronaca del Nord Ovest

Un uomo è stato trasportato all'ospedale a seguito di un incidente avvenuto a Santhià. Nella mattinata del 16 luglio, intorno alle 9,30, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta a seguito di un incidente stradale a Santhià in corso Nuova Italia angolo via Gramsci.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Opel Corsa e una Citroën Picasso, dopo l'impatto la Opel ha proseguito la sua corsa finendo sul marciapiede e abbattendo una centralina telefonica. Per uno degli occupanti si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Vercelli. L’intervento del personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti e collaborato con gli altri enti intervenuti.