Tamponamento tra tre auto in via Cernaia. Una donna finisce in ospedale

Una donna di 65 anni è finita al pronto soccorso. E' il bilancio di un tamponamento tra tre auto in via Cernaia avvenuto poco dopo le 14,30 di oggi 16 luglio. La dinamica è al vaglio della polizia locale intervenuta sul luogo dello scontro. A rimanere coinvolte sono state una Porsche, una Alfa Romeo entrambe condotte da due uomini e una Fiat Punto con la 65enne al volante. Proprio quest'ultima, rimasta nel mezzo, avrebbe subito un forte contraccolpo ed è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Ponderano. La sua auto ha dovuto ricorrere al carro attrezzi perchè non più marciante. Illesi gli altri conducenti.