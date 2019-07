Rifiuta di sottoporsi al test antidroga, denunciato un automobilista

E' stato fermato mentre era alla guida di un'auto non sua e alla richiesta di sottoporsi al test antidroga si è rifiutato. Inevitabile per il biellese la denuncia da parte dei carabinieri di Trivero. Insieme all'uomo viaggiava anche un amico coetaneo di 47 anni, trovato in possesso di 1 grammo di hashish. Quest'ultimo ha rimediato la segnalazione in prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.