Partecipa e vince un'asta su internet per un Samsung Galaxi, ma è una truffa

Ha partecipato e vinto un'asta su internet per un Samsung Galaxi Note 2 il 5 aprile scorso ma si è trattato di una truffa da 126 euro, il costo dello smartphone, oltre i 7 di spedizione. Il raggiro è successo ad una 41enne biellese la quale, non avendo ricevuto la consegna, si è rivolta ai carabinieri di Trivero. Le indagini dei militari hanno portato ad individuare e denunciare per truffa in concorso gli autori del raggiro, una donna di 31 anni residente a Trapani e un uomo di 47 di Benevento.