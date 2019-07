Ha danneggiato una Ford Kuga ma invece di fermarsi è scappato. L'incidente è successo ieri pomeriggio alle 17,30 a Cossato in via Polle quando la Ford con alla guida un uomo di 39 anni sarebbe stata speronata e danneggiata sulla fiancata sinistra (specchietto laterale) da una minicar. Quest'ultima invece di fermarsi è scappata in direzione Parlamento. Il 39enne ha cercato di inseguire il fuggitivo ma ha perso le tracce dopo poche centinaia di metri. Indagano i carabinieri.