Fermato e denunciato ivoriano: aveva due coltelli da cucina nell'auto

Un controllo dei carabinieri della radiomobile di Biella in corso Europa, alle 14,30 del 13 luglio, ha permesso di denunciare un uomo originario della Costa d'Avorio per porto abusivo di armi atte ad offendere. L'ivoriano viaggiava su una Ford Fiesta, direzione Gaglianico, in compagnia di altri tre nordafricani. La perquisizione del mezzo ha permesso ai militari di scoprire nel baule di due coltelli da cucina con lama da 16 e 11 centimetri per una lunghezza complessiva di 28 e 21 centimetri.