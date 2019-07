Colpo di sonno, perde il controllo dell'auto e sbatte contro un muro: tre minori all'ospedale

L'incidente è successo questa notte alle 4 in via Gramsci a Pralungo. Una 35enne residente a Biella, a bordo di una Ford Focus, è stata colta da un colpo di sonno ed è andata a sbattere contro un muretto di cemento. A bordo c'era il figlio 15enne in compagnia di altri due coetanei. Tutti e tre i minori sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano per accertamenti. I rilievi e gli accertamenti sulle cause sono a cura dei carabinieri.