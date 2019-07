"Buongiorno, sono il tecnico del Cordar, devo controllare l'acqua". Ultraottantenne raggirata

Ha suonato al campanello della 84enne di Ponderano, alle 11 dell'11 luglio, un uomo che si è presentato come tecnico del Cordar, l'azienda biellese che si occupa degli acquedotti. L'uomo avrebbe detto all'anziana di dover controllare l'acqua di casa per una possibile presenza di mercurio. Oltre a questo anche la richiesta esplicita di riporre tutto l'oro in una borsa per evitare eventuale contagio e danneggiamento. Poi, come sempre succede, distraendo l'84enne è fuggito con il contenitore contenente i preziosi. L'ammontare del furto non è stato reso noto. Alla biellese non è rimasto altro che avvisare i carabinieri che ora stanno indagando.