Cerrione: Strade ripulite da due residenti "tirocinanti", lavoreranno per sei mesi

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Cerrione, la Regione Piemonte e il consorzio Iris hanno attivato un tirocinio per due persone residenti in paese. Entrabi hanno già provveduto a ripulire le strade di Cerrione, Vergnasco e Magnonevolo e continueranno a lavorare per i prossimi sei mesi.

Il primo, A.B., segue un progetto di buono servizi al lavoro della Regione Piemonte, che lo impegna dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12. "Il tirocinio - spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare e favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo".

Il secondo, F.B., segue invece un progetto di inclusione sociale: anche per lui l'impegno è di 20 ore settimanali. "Entrambi i progetti - dice Zerbola - sono stati concordati tra la responsabile dei servizi alla persona e gli amministratori comunali".