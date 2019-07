Giovani avvocati Biella: presentato il nuovo consiglio direttivo

All’esito delle elezione del 21 giugno e del Consiglio del 3 luglio, è stato eletto il nuovo direttivo dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Biella. Ottima la partecipazione al voto, che ha visto il coinvolgimento di molti giovani avvocati del territorio, interessati a partecipare attivamente alla vita associativa e a lavorare per la crescita del movimento biellese.

I nuovi eletti sono: - Presidente Avv. Chiara Barbera - Vice Presidente Dott.Eugenio Boggio Marzet - Segretario Dott.ssa Serena Bozzalla - Tesoriere Avv. Antonio Morra - Consigliere Avv. Christian Aimaro - Consigliere Avv. Antonio Anglani - Consigliere Avv. Martina Carta - Consigliere Avv. Francesca Parlamento Consiglieri Avv. Andrea Bindi e Avv. Nicoletta Galante. Past President Avv. Gaia Garbellotto.

“Ringrazio tutti per la numerosa partecipazione e il risultato conseguito, in particolare i componenti del Consiglio che mi hanno dato fiducia– commenta l’avv. Chiara Barbera, neo Presidente-. Un grazie sincero a tutti i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto nella sezione, che rappresenta un punto di riferimento anche a livello regionale per numero di iscritti e iniziative. Alla nuova squadra composta da giovani e validi colleghi auguro di continuare con lo stesso entusiasmo”