Graglia: Vita d'artista prosegue tra conferenze, incontri e musica

Oggi, lunedì 15 luglio, è l'inizio della terza settimana di "Vita d'Artista". Il tema della giornata sarà l'arte biellese: allo storico e docente Enzo Clerico il compito di fornire informazioni sui dipinti murali di Graglia. Appuntamento martedì 16 con "... ma le gambe", presenziato dall'ex preside del liceo classico Fulvio Conti. Mercoledì 17 Franco Grosso presenterà alla biblioteca civica di Muzzano il suo ultimo libro "Cammini Storici del Piemonte", mentre Michele Facenna e Lorenzo Posillipo (rispettivamente agronomo e agronomo CIFO) interverranno a Donato, nei locali dell'Ex Società operaia in Via Umberto n.2, per insegnare come porre rimedio alle malattie fungine del prato. Giovedì 18 si terrà una presentazione di cristalli e colori per il benessere a cura di Francesca Cristalli, un'esperta in materia. Per venerdì 19 è prevista l'esibizione del Trio MA.BE.VI in "Poesia e Musica". Sabato 20 serata musicale con il tenore Giampaolo Guazzotti e il pianista Furio Fabris nella Confraternita del Rosario a Muzzano. Domenica 21 Don Bruno, ex parroco di Graglia, si esprimerà in merito a " la spiritualità del Biellese".