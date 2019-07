Incontri sui portoni a Sagliano, cena itinerante per oltre 1000 persone FOTOGALLERY

Anche quest’anno, come ormai di consuetudine da quasi 30 anni, si sono svolti i conosciuti e apprezzati “Incontri sui portoni". Sabato sera oltre 1000 persone tra adulti e bambini, giovani e meno giovani, hanno percorso Via Roma degustando nei vari portoni le proposte culinarie preparate per l’occasione.

Svariate le novità per questa edizione, prima tra tutte il contest ‘vota il tuo portone preferito'. Ogni postazione ha scelto un tema da sviluppare, inerente o meno con la specialità proposta: così gli avventori hanno passeggiato passando dai buscarin ai pirati, dalle mondine vercellesi ai bagnini romagnoli senza dimenticare Sajan Circus, la dimostrazione di lindy hop, la banda musicale del paese e tanti altri. Da non dimenticare neanche la scelta della Pro Loco di essere totalmente 'plastic free' con i bicchieri riutilizzabili in plastica rigida e tutte le stoviglie usa e getta BIO.

La festa è continuata ieri sera con la grigliata nel salone polivalente e il concerto della cover band degli 883. Martedì 16 si prosegue con la corsa podistica non competitiva e sabato 20 chiusura dei festeggiamenti con cena in piazza e serata country.