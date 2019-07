Nuoto Pinnato: bene lo Sport Club Pralino al tricolore di Suviana

Domenica 14 luglio si è svolta la 4^ prova di Coppa Italia di nuoto pinnato di fondo presso il bacino di Suviana (BO) a cui hanno partecipato alcuni atleti della Sport Club Pralino, Vittorio Belotti e Alessia Naima Regazzo si sono cimentati nella 2000mt pinne in acque libere ottenendo entrambi il 5°posto di categoria e il 12° assoluto con il tempo di 25’48”20 per Belotti e 26’58”30 per Regazzo. Il giovane atleta Nicolò Marchiori Nicolò ha ottenuto un ottimo primo posto di categoria sulla distanza di 300 mt monopinna con il tempo di 5’12”30. Nella categoria master, infine, un’altra ottima prestazione di Giambattista Canova che ha concluso al 1° posto i suoi 4000 mt monopinna, con il tempo di 51’33”.