Le corse della settimana dal 15 al 21 luglio, al via il Rovella Trail

Data: 16/07/2019

Sagliano Run

Percorso di 6 km

Ore: 18:00 (ritrovo e iscrizioni) - 19:00 (partenza gara ragazzi scuole elementari) - 19:15 (partenza gara ragazzi scuole medie e partenza camminata ludico motoria) - 19:45 (partenza corsa non competitiva)

Località: Sagliano (BI) - Piazza Pietro Micca

Tipologia: Corsa non competitiva

Iscrizioni: € 5 (corsa+gadget) - € 7 (cena) - € 10 (corsa+cena)

Info: 3487465254

Data: 17/07/2019

Periplo dei Cantoni di Cossila San Grato

Percorso di 6 km

Ore: 19:00 (ritrovo) – 20:00 (partenza)

Località: Cossila San Grato (BI) – Sede La Bufarola

Tipologia: Camminata ludico motoria

Iscrizioni: € 7

Info: www.labufarola.it



Data: 18/07/2019

5° Rovella Trail

Percorso di 9 km

Ore: 17:00 (ritrovo) – 20:00 (partenza)

Località: Pettinengo (BI) – La Foresteria di Banchette

Tipologia: Trail

Iscrizioni: € 10 (preiscritti) - € 12 (last minute)

Info: www.biellasport.net

335 6225193



Data: 21/07/2019

8° “Impazza la Corsa”

Percorso di 5 km / circa 10,5 km

Ore: 16:30 (ritrovo) – 18:30 (partenza)

Località: Valle Mosso (BI) – Piazza Repubblica

Tipologia: Non competitiva

Iscrizioni: € 6 (adulti)

Gratis (bambini fino ai 12 anni)

Info: 348 3189554



Data: 21/07/2019

“Una corsa per la vita” LILT

Percorso di 5 km

Ore: 19:00 (partenza)

Località: Verrone (BI) – Piazza Alpini d’Italia

Tipologia: Non competitiva

Iscrizioni: € 6

Info: 340 3170366