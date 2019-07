Il Rovella Trail cambia pelle: La 5ª edizione si sposta al Santuario di Banchette

Cambia pelle il Rovella Trail e fa un balzo indietro nel passato riproponendo il percorso che era stato sperimentato nel 2015 in quella che era stata la prima prova di un trail a due tappe. Una scelta dettata da un piccolo problema logistico, ma anche dalla volontà degli organizzatori di proporre qualcosa di nuovo, valido e interessante come nello stile di Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo, “registi” di questa manifestazione fin dalla sua nascita e che anche quest’anno ha il patrocinio del Comune di Pettinengo.

Questa 5ª edizione, quindi, avrà come “campo base” il Santuario di Banchette di Pettinengo o meglio “La Foresteria di Banchette”, locale dove dalle 17 saranno possibili il ritiro pettorali ed eventualmente le iscrizioni last minute.

Il percorso è di 9 chilometri con circa 400 metri di dislivello positivo/negativo, all’interno dei bellissimi boschi della zona su sentieri e strade ben collaudate. Potrà essere affrontato in forma competitiva, approvato Fidal con classifiche ufficiali, oppure in formula non competitiva, assicurato ed approvato Fiasp, aperto anche a camminatori e appassionati di Nordic Walking. La partenza per tutti è fissata alle ore 20.

Tanti i premi messi in palio dagli organizzatori, grazie alla partnership con diverse aziende del territorio: oltre ai primi tre uomini e alle prime tre donne assolute, saranno conferiti dei riconoscimenti anche ai primi tre di 16 categorie d’età, 8 maschili e 8 femminili. Un premio di partecipazione e un buono pasta party saranno regalati a tutti gli atleti iscritti che potranno beneficiare anche dei ristori sul percorso e all’arrivo nonché della possibilità di cenare a prezzo convenzionato.

L'albo d'oro

Con il nuovo percorso si azzerano le classifiche all-time, ma ci piace comunque ricordare l’albo d’oro del Rovella Trail. Nella prima edizione due coppie di vincitori trattandosi di trail in due tappe: furono Luca Valz e Marzena Michalska nella prima, Silvio Balzaretti e ancora la Michalska nella seconda.

Nelle edizioni successive, sul percorso utilizzato sino al 2018, doppiette di Carlo Torello Viera (2016 e 2017) e Valeria Bruna (2017 e 2018) e successi singoli per Massimiliano Barbero Piantino (2018) e Paola Borio (2016). L’attesa è grande per sapere quali saranno i vincitori 2019.