Chiavazzese '75, aperti i tesseramenti per la nuova stagione

Hanno già preso il via i tesseramenti per la stagione 2019/2020 e stanno continuano senza sosta! Non esitate ad entrare a far parte della nostra grande famiglia blu-cremisi: dal lunedì al venerdì, dalle ore 18, è possibile recarsi presso la sede societaria di Piazza XXV Aprile 4, a Chiavazza, per potersi affiliare alla Chiavazzese. Per maggiori informazioni contattare telefonicamente Alberto (Responsabile Settore Giovanile) al numero 366.5036475 oppure Lorena (segretaria) al 339.7441793.