Pichetto (Fi): "Appendino si dimetta, Salone Auto ennesimo fallimento giunta grillina"

"L'ennesimo schiaffo alla città di Torino. La decisione di spostare il Salone dell'automobile a Milano è l'ultimo di una serie di fallimenti che l'amministrazione grillina della sindaca Appendino ha collezionato, trasformando Torino in una grande fabbrica di disoccupati, semplice periferia di Milano. Dopo le olimpiadi invernali e la Tav adesso è sfumato anche l'appuntamento per eccellenza del mondo automobilistico italiano in quella che è la città per antonomasia dell'automobile. Oltre al prestigio, questi fallimenti rappresentano anche enormi perdite in termini economici sia sotto forma di mancati investimenti sia di indotto dovuto all'afflusso di visitatori. Ritengo che ormai la sindaca e l'intera giunta grillina dovrebbero prendere atto della gestione fallimentare e dimettersi, consentendo ai torinesi di scegliersi un'amministrazione migliore e più capace".