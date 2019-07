EU-TEXTILE2030 Networking Dinner, successo per il Polo di Innovazione Tessile di Città Studi Biella

Successo per EU-TEXTILE2030 Networking Dinner organizzato dal Polo di Innovazione Tessile(Po.in.tex), gestito da Città studi Biella, durante i giorni in cui si è svoltal’ITMA a Barcellona, fiera mondiale focalizzata sui macchinari e sulle tecnologie di produzione in campo tessile e abbigliamento. L’evento ha visto la partecipazione di 58 persone, di cui 44 in rappresentanza di aziende. Tutti i cluster manager del progetto EU-TEXTILE2030 (Cluster mondiale sui materiali tessili avanzati)hanno partecipato alla cena, insieme a 3 membri dell'External Advisory Board (comitato di esperti di settoreche collaborano per migliorare la qualità di gestione del networking di progetto): Braz Costa (dal centro tecnologico portoghese CITEVE), Steve Kay (dal cluster inglese NWTEXNET) e Aldo Tempesti (dall’associazione italiana TEXCLUBTEC).

Durante la cena i rappresentanti delle aziende associate a Po.in.tex hanno avuto l'opportunità di entrare in contatto con aziende provenienti dai paesi più importanti nel settore tessile europeo, membri del EU-TEXTILE2030: Italia, Repubblica Ceca, Francia, Germania e Spagna. La cena di networking è stata anche una buona occasione per discutere delle prossime due missioni, in Giappone (4-7 settembre 2019) e aTaiwan (4-11 ottobre 2018), che avranno un importante focus sull’innovazione delle PMI. Le missioni sono organizzate nell'ambito di EU-TEXTILE2030, che raggruppa i più importanti cluster (e rispettive aziende) che lavorano sui materiali tessili tecnici avanzati.