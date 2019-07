Droga nelle mutande: arrestato un 53enne

Un equipaggio della Squadra Volante di Vercelli, durante un normale servizio di controllo del territorio ha notato un uomo particolarmente nervoso che, alla vista degli agenti cercava di allontanarsi repentinamente. Raggiunto e sottoposto a controllo di polizia, il 53enne italiano residente a Biella, risultava gravato da numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti, oltre che destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale emessa dal Tribunale di Biella nel 2018.

Non riuscendo a giustificare la propria presenza sul territorio vercellese, l'uomo è stato così accompagnato in Questura per approfondire gli accertamenti. Dalla perquisizione personale sono poi stati trovati, nascosti nello slip dell’uomo, due panetti di sostanza stupefacente del peso complessivo di 200 grammi, confezionati all’interno di pellicola. A casa dell’uomo, celati in una scrivania, sono poi stati trovati un coltello da cucina con lama intrisa di hashish, oltre al materiale necessario al confezionamento della sostanza.

Il biellese è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto alla Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha poi convalidato l'arresto.