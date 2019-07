IncontrAsino ed Airbnb, esperienze uniche al Rifugio degli asinelli

Nell'anno che segna il decennale dell'apertura del centro ai visitatori, Il Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese (BI), unica sede italiana dell'ente di beneficenza internazionale The Donkey Sanctuary, ha messo a punto due esperienze immersive, per permettere a tutti di conoscere da un punto di vista unico la realtà del Rifugio e di vivere esperienze indimenticabili ed esclusive con gli asinelli del Rifugio. Sono IncontrAsino e Airbnb per il sociale.

IncontrAsino

Incontrasino è la scelta ideale per chi vuole festeggiare in compagnia di tante orecchie lunghe un giorno speciale, che si tratti di un addio al nubilato o al celibato, di un compleanno, di un anniversario o di qualunque evento importante.

Abbiamo preparato tre pacchetti diversi (le caratteristiche e le modalità di prenotazione sono sul sito del Rifugio), per singoli, coppie e gruppi, ma con due comuni denominatori: gli asinelli, grandi protagonisti delle esperienze, e la solidarietà, in quanto la somma raccolta, diversa a seconda dell'iniziativa scelta, viene utilizzata per la cura e le esigenze degli oltre 120 asini e muli ospiti del centro.

Tra i primi a partecipare a IncontrAsino, Isabella e Gabriel: "Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di stare in mezzo ai nostri amati asinelli: è stata una giornata che ricorderemo per sempre" ci hanno scritto al loro ritorno a casa. "E' stupendo vedere con quanta passione e dedizione incondizionata vi dedicate agli amati asinelli: sono amati e curati nel migliore dei modi possibile. Ci saranno sicuramente tante altre occasioni per rincontrarvi, non vediamo l'ora... Nel frattempo non mancheremo mai di sostenere la vostra causa".

Airbnb per il sociale

Da qualche giorno, Il Rifugio degli Asinelli è entrato anche a far parte degli host di Airbnb per il sociale, iniziativa che la celebre community di viaggio mette a disposizione di realtà no profit accreditate. L'esperienza, già online e prenotabile attraverso il portale di Airbnb, permette di vivere momenti autentici e indimenticabili tra gli oltre 120 asini, muli e bardotti di cui ci occupiamo ogni giorno, veri padroni di casa del Rifugio.

"Al tuo arrivo ti accoglierò con uno spuntino e una chiacchierata di benvenuto. Ti porterò in giro per il Rifugio, raccontandoti quello che facciamo per gli asini nel nostro santuario e, grazie a The Donkey Sanctuary, in tutto il Mondo" spiega Laura Benzi, host dell'esperienza e referente per le attività assistite del Rifugio degli Asinelli.

"Ti presenterò i gruppi degli asini residenti e ti racconterò le loro storie. Potrai entrare in alcune aree che normalmente non sono accessibili ai visitatori, così da avere una visione unica e privilegiata di ciò che facciamo per gli asinelli e della vita quotidiana nel nostro centro. Io sarò sempre con te, per accompagnarti in questa esperienza straordinaria e rispondere a tutte le tue curiosità sugli asinelli".

"La procedura per entrare a far parte di Airbnb per il sociale non è stata semplice, perché, come giusto che sia, i requisiti e i controlli richiesti sono tanti" continua Laura. "Per il Rifugio si tratta di un'opportunità unica per raggiungere tantissime persone che ancora non conoscono il nostro lavoro, sensibilizzare e far vivere loro un'esperienza diretta a stretto contatto con gli asinelli".

Sono milioni i visitatori che ogni mese consultano Airbnb per trovare nuove esperienze e scoprire luoghi e realtà in tutto il Mondo: l'obiettivo di Airbnb per il sociale è raggiungere un pubblico che condivide gli stessi ideali della no profit, connettere persone del posto e viaggiatori con la stessa missione, ispirare nuovi sostenitori e, allo stesso tempo, raccogliere fondi. Sugli eventi per il sociale, Airbnb rinuncia infatti ai costi del servizio, pari al 20%: così, tutti i fondi raccolti andranno direttamente al Rifugio.