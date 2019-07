CNA Biella, storie di artigiani: Rodighiero Gioielli

Marco mi accoglie in negozio con un gran sorriso, mi stringe la mano e si appresta a raccontarmi la sua storia, mentre io mi guardo attorno tra orologi, fedi nuziali, pendenti in oro e diamanti che brillano di luce propria.

Siamo da Rodighiero Gioielli in Via Italia 66 a Biella, moderna e accogliente gioielleria, a questo indirizzo dal 2002.

Ma la storia di cui comincia a parlare Marco inizia ben prima di questa data: infatti è il 1950 quando suo padre Franco apre Rodighiero Gioielli, il suo primo laboratorio di oreficeria e orologeria. Appassionato di orologi fin da bambino, impara il mestiere andando in una storica bottega fino a quando, ormai adulto, apre la sua attività nel quartiere Riva di Biella insieme a sua moglie Linda, donna dalla grande energia.

L’attività cresce e si sposta prima in Piazza San Giovanni Bosco e poi, nel 1972, in Via Italia 71.

È il 1974 quando Franco purtroppo viene a mancare e arrivano a sostituirlo i suoi figli, Marco e Filippo, a cui negli anni si è aggiunta la moglie di Marco, Caterina, e altri collaboratori in negozio e in laboratorio.

Da quel momento l’attività è in continua crescita: in particolare, Rodighiero si occupa della progettazione e riparazione di gioielli di tutti i tipi all’interno dello storico laboratorio di oreficeria in Riva, oltre alla vendita dei migliori marchi nazionali e internazionali.

L’innovazione di Rodighiero Gioielli

Anche quando il centro di Biella inizia a spopolarsi, anche quando le attività preferiscono la sicurezza di un centro attrattivo come Gli Orsi, anche quando non sembra il momento di crederci, Marco e il suo team continuano a investire nella propria attività, lavorando sempre con passione.

Per prima cosa ingrandendo gli spazi, che ora sono raddoppiati con l’arrivo nel 2016 del nuovo shop Pandora, dall’arredo più fresco, abbinato ad altri marchi come Swatch, più attuali e in enorme crescita. I loro locali sono oggi innovativi, diversi da quelli che normalmente caratterizzano le classiche gioiellerie. Infatti, Marco e sua moglie credono fermamente nell’importanza del restare al passo con i tempi, nel sapersi evolvere e ascoltare le esigenze del mercato e dei clienti.

Dal classico al moderno, con empatia

Le pietre e perle preziose che utilizzano nella creazione dei gioielli sono direttamente importate dai paesi di origine. In negozio si possono trovare non solo gioielli eleganti e preziosi, ma anche le marche più rappresentative e una selezione esclusiva di gemme (diamanti, smeraldi, rubini, zaffiri). E ancora, in uno spazio dedicato, si trova anche un ampio assortimento di articoli in argento, da quelli classici e tradizionali a quelli più moderni e contemporanei, selezionati fra le più importanti aziende del settore, senza trascurare una ricercata esposizione di argenti d’epoca. Gli articoli sono adatti ad ogni occasione: regali di nozze, nascite, battesimi, regali aziendali, per la casa e un esclusivo servizio di confezionamento bomboniere.

Tutti gli oggetti che oggi creano e propongono hanno un gusto contemporaneo, sempre di altissima qualità e sono offerti insieme a una consulenza professionale mai scontata: l’empatia che si crea con i clienti, infatti, è proprio quello che li fa tornare ancora e ancora, creando un saldo rapporto di fiducia che altrove è difficile trovare.

Quello che li contraddistingue dalla concorrenza, inoltre, è proprio il saper sempre guidare i clienti verso una soluzione, con quella professionalità che fa rima con sincerità: non vendono soltanto per vendere. Loro donano un consiglio e, se non sono in grado di soddisfarti, sono ben felici di indirizzarti altrove. Proprio come fa un’azienda seria e onesta. Altrimenti, questi 9.000 clienti provenienti da tutto il Biellese, da Ivrea, da Vercelli e dalla Valsesia non si spiegherebbero, no? ;)

E poi mi dice una cosa bellissima: questa gioielleria è per lui come la sua casa. Qui si sta bene, c’è un ambiente sereno e ospitale. E il cliente lo apprezza.

Il futuro e CNA

Quando gli chiedo che progetti hanno per il futuro, mi risponde come un vero imprenditore dicendo “Crescere, nonostante il mercato mondiale sia in controtendenza”. E io non ho nulla da aggiungere.

Riguardo a CNA, mi racconta che è proprio pensando alla strada da intraprende negli anni a venire che hanno scelto un ente anch’esso propenso al futuro, vicino ai problemi che tutti i giorni le aziende affrontano. E in CNA hanno così trovato un ente serio, a cui affidare la propria contabilità.

Di Biella, da imprenditore che vive ogni giorno e vede come sta cambiando Via Italia, Marco mi racconta quanto la città sia sempre più abbandonata a se stessa: manca un centro urbano, che è sempre più desertificato a causa del centro commerciale Gli Orsi. Servirebbe più manutenzione, più cura della città, più pulizia, più senso civico. E poi sicuramente sarebbe utile migliorare i collegamenti, la viabilità verso le autostrade.

La loro impresa è sicuramente atipica: come dicevamo, hanno saputo investire quando gli altri chiudevano, non hanno mai lesinato sugli investimenti da fare, mantenendo una mentalità aperta, tenace, imprenditoriale. Quella che ti fa andare avanti da vincitore. E proprio per questo restano un punto di riferimento sul territorio, una pietra miliare.

Contatti

Sito web: http://www.rodighierogioielli.com

Pagina Facebook: Rodighiero Gioielli

Instagram: Rodighiero Gioielli

Indirizzo: Via Italia 66, Biella

Email: amministrazione@rodighierogioielli.com

Tel. +39 01523818

Silvia Cartotto per CNA Biella