Ponderano, estate ricca di appuntamenti con la Pro Loco

Si inizia con sabato (20 luglio ):una “Grigliatina estiva” alle ore 20 nel giardino dei Platani ,dove bruschette, grigliata e anguriata saranno i protagonisti, in preparazione della festa patronale di S Lorenzo, il 10 agosto; che quest’anno vedrà dei cambiamenti, non più la solita festa campestre , ma bensì una sola cena, organizzata con cura e ricerca dei dettagli, dalle travaglie ai centro tavola , al finger food, per una cena di gala dove il ricavato andrà al progetto “Una Goccia per un Sorriso” che da tre anni ci porta a regalare al reparto pediatrico del nostro ospedale un macchinario per aiutare i piccoli in difficoltà. Evento molto impegnativo per i volontari che grazie all’aiuto degli amici di Arro, proporranno panissa e rane, e un menù appositamente studiato per i vegetariani.