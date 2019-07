Patty ha vissuto i suoi 7 anni chiusa in un box di un canile del Nord, soffre troppo questa reclusione, ha bisogno di una casa con giardino in cui giocare. Si adatta benissimo a vivere con cani già abituati a socializzare. Adora passeggiare e stare in compagnia. Non ama i gatti.

Per info: Cristina 338.4604776 - Daniela 340.3770898