Rally Lana, Ivan Caramellino abbatte il muro dei 4 minuti nella prova speciale di Oropa FOTOGALLERY-VIDEO

E' Ivan carmellino su Skoda Fabia a scendere sotto il muro dei 4 minuti. Ieri sera in un'atmosfera da grende evento, il Rally Lana ha acceso motori e riflettori con la sua prima prova notturna di Oropa. Le premesse di un inizio col botto si erano percepite già nella conferenza stampa in diretta sulla nostra pagina social. Mentre altri piloti hanno mantenuto una linea accorta nelle parole, Carmellino ha incalzato il microfono fin da subito trasmettendo grande grinta e passione. E così davanti ad un appassionato pubblico presente su tutto il tratto della prima prova speciale Ivan Carmellino ha infilato il crono: 3'59,4 balzando al comando della classifica provvisoria. In seconda posizione, prestazione maiuscola per Omar Bergo che per pochi centesimi non pareggia i conti con l'avversario. Per lui 4'00,7. Ultimo gradino del podio virtuale spetta a Bottarelli con 4'01,7, quarto posto per Pizio con 4'03,9 quinto per Chentre con 4'04,9. Alle 10,13 si torna sulle strade del Biellese, a Rosazza, per la seconda prova in programma. Entra nel vivo più che mai questa edizione 2019 del Rally Lana.