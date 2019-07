La Virtus Biella in pellegrinaggio a Oropa

Anche noi siamo stati ad Oropa!!! Anzi tutta la squadra compreso il presidente Nicolò Pizzato, coach Maurizio Venco, il ds Franco Vecco Garda in compagnia di dirigenti, famigliari e amici, questa mattina dal Favaro, passando per il sentiero del vecchio trenino, hanno raggiunto il Santuario. L'idea era nata subito dopo la promozione in B1, una consuetudine per molti biellesi una volta acquisito la sicurezza di un risultato prestigioso. O più semplicemente per mantenere fede ad un voto espresso anzitempo. Oggi è stata la prima volta per noi della Virtus Biella, una passeggiata in allegria tra scherzi e tanti sorrisi a conferma di un gruppo invidiabile, ancora una volta protagonista anche fuori dal rettangolo di gioco. Dopo il pranzo in un noto agriturismo la comitiva nerofucsia si è trasferita a Biella in un B&B di Chiavazza per un bagno in piscina e per l'aperitivo offerto dal nostro coach. Poi il "sciogliete le righe", tutti in vacanza ma col pensiero rivolto a fine agosto, data ancora da confermare, per il primo giorno di ritrovo in vista della preparazione alla nuova entusiasmante stagione. In B.