Rally Lana: anche Bergo out. Ecco i commenti al riordino dopo la Prova Speciale 4

Anche Omar Bergo abbandona le strade biellesi. Il pilota di casa sbatte con l'anteriore sinistra sulla PS Netro poso dopo lo start. Illeso l'equipaggio. E' lo stesso Bergo a dirlo a newsbiella precisando un malinconico "grazie a tutti per il tifo". Il Rally Lana perde anche l'altro favorito biellese poco dopo Carmellino. A proposito di quest'ultimo, la sua navigatrice potrebbe essere stata trasportata per alcuni controlli al pronto soccorso. Nulla di grave ci fanno sapere dalla direzione corsa.

I COMMENTI AL RIORDINO.

Mattia Pizio: “Ovviamente molto soddisfatto. Sono stato bravo ma ho avuto anche un po’ di fortuna”. Infatti il pilota mostra un pezzo di legno incastrato tra cerchio e gomma della sua vettura dopo la 4a prova speciale che tuttavia non ha causato alcuna foratura. “Bergo? – continua Pizio – Ho visto la sua macchina fuori strada, nell’erba”.

Elwis Chentre: “Come ho detto ieri in conferenza stampa pre gara sapevo che per me sarebbe stato difficile, su strade che non ho mai affrontato in precedenza. Ho poi avuto problemi di assetto, l’auto tende a smusare. Questo è un problema che cercheremo di risolvere all’assistenza”.

“Vincere? – conclude Chentre – Posso provarci. Ma mi sembra molto difficile rimontare 20 secondi a un Pizio in grande giornata”.

Luca Bottarelli: “Ho forato a metà prova. Peccato, perché stavo facendo veramente una buona gara considerando il mio debutto in R5”.

Commenta così Massimo Lombardi: “ Ho pagato l’al C.O. dopo la seconda prova speciale per rimediare ai problemi alla pompa di benzina. Ora va decisamente meglio”.

Infine parla Patrick Gagliasso: “Come temevo il fatto di non conoscere le prove mi sta condizionando”.