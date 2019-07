La storia del Rally Lana: serata con i grandi Campioni lunedì alla Romanina

Dopo un mese dall’ inaugurazione, proseguono senza sosta e con successo gli eventi nell’ ambito della mostra fotografica ‘Rally Lana since 1973’.

L’equipe di biellesi capitanati e diretti da Denis Cortese e Luca Prina Mello che hanno immaginato, voluto e creato l’ associazione START&GO, continuano a lavorare con impegno e senza sosta per proporre gli appuntamenti in tabellone nei locali di Denis Arreda a Veglio in località Romanina.

L'appuntamento forse più atteso nei locali della mostra sarà La Serata dei grandi Campioni, che si terrà lunedì 15 luglio alle 21. L’ evento è aperto a tutti e l’ ingresso gratuito.

Presenti saranno Campioni davvero degni di questa definizione. Omar Bergo e Alberto Brusati, Gianni Besozzi, Tito Cane, Dario Cerrato e Giuseppe Cerri, Erik Comas e Marco Sormano, Gianfranco Cunico e Luigi Pirollo, Rudy Dal Pozzo, Gigi Galli, Piero Liatti, Piero Longhi e Maurizio Imerito, Federico Ormezzano e Alberto Mello, Adartico Vudafieri. Tutti equipaggi di un tempo, piloti che hanno dominato e dominano la scena rallistica nazionale e internazionale.

Aneddoti, storie di sport, di sfide, di ‘traversi’ vi aspettano proprio su una delle prove speciali più conosciute d’ Italia.”