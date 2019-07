Soggiorno marittimo con il comune di Ponderano, la minoranza: "Molti disservizi, da risarcire i partecipanti"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Si è concluso il tradizionale Soggiorno Marino organizzato con il contributo economico e logistico del Comune di Ponderano.

Il nostro gruppo Consiliare, Ponderano Merita, è venuto a conoscenza che il viaggio è stato caratterizzato da alcuni disservizi che hanno creato tra i partecipanti del malcontento. Se è pur vero che i disguidi sorti non possano essere addebitati all’amministrazione (sia precedente sia attuale), occorre senza dubbio evidenziare che la sostanziale differenza rispetto all’esperienza della scorsa amministrazione è la mancanza di un amministratore accompagnatore (rigorosamente pagante) che ben avrebbe potuto, come di fatto faceva il precedente assessore, controllare e tutelare i partecipanti.

Riteniamo che un’amministrazione realmente a fianco dei cittadini non possa ora disinteressarsi delle loro sorti e che la mancata vigilanza debba quantomeno compensarsi ora con un’azione diretta a ottenere un congruo risarcimento. Il Gruppo Consiliare Ponderano Merita ha provveduto pertanto a depositare un’interrogazione al Sindaco per chiedere chiarimenti e un impegno concreto in favore dei partecipanti al Soggiorno Marino affinché questa apprezzata iniziativa possa continuare a godere della positiva considerazione dei cittadini che riconoscono nel Comune di Ponderano un interlocutore serio e affidabile".