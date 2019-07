Piccoli comuni, Pichetto (Fi): “Ddl per trasporto pubblico scolastico gratuito. Offrire servizi per contrastare spopolamento”

Un disegno di legge per dare la possibilità agli amministratori locali, in presenza di un rispetto del saldo di finanza, di erogare gratuitamente il servizio di trasporto scolastico. A presentare il ddl il senatore Gilberto Pichetto Fratin, responsabile del Dipartimento Finanze e Bilancio di Forza Italia.

"Offrire pari opportunità di istruzione a tutti gli studenti - spiega il senatore di Fi - indipendentemente dal territorio in cui vivono e dal contesto familiare e sociale dal quale provengono, è fondamentale e questo è ancora più necessario nei piccoli Comuni dove, in assenza di adeguati servizi come quello del trasporto pubblico, si registra una forte disponibilità a trasferirsi nelle città più prossime. E infatti, secondo una ricerca dell’Anci-Associazione nazionale dei comuni italiani, negli ultimi sei anni sono andate via dai piccoli Comuni quasi 74mila persone".

"Garantire gratuitamente il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali potrebbe rappresentare un incentivo a non trasferirsi - analizza il senatore Pichetto - le leggi vigenti e una deliberazione della Corte dei Conti non consentono l'erogazione gratuita di tali servizi". Da qui la proposta di un disegno di legge che "modifichi la normativa attuale consentendo, nel pieno rispetto dei saldi di bilancio, la predisposizione di servizi di trasporto scolastico gratuito" conclude il senatore di Forza Italia.