Suoni in Movimento: percorsi sonori nella rete museale biellese 2019

La rassegna prosegue con il percorso dei Musei delle Montagne biellesi e il Percorso Giovani. Parecchie sedi museali sono situate sulle Prealpi biellesi in posizioni suggestive e in località turistiche; esse sono esempio di straordinaria architettura, di forti testimonianze del passato e di luoghi rappresentativi dell’identità del territorio. In questi siti è stata individuata la scelta di convogliare la maggior parte dei concerti del Percorso Giovani: passato e futuro, nuove generazioni aiutano a mantenere viva la memoria storica e rafforzare l’interesse per le tradizioni locali. La rassegna tramite il Percorso Giovani esecutori e Giovani compositori prevede il concerto del formidabile Trio Chagall, attivo dal 2013 quando i suoi componenti, giovanissimi adolescenti studenti del Conservatorio di Torino decisero di aggregarsi per percorrere parte della loro formazione insieme. Da allora il loro percorso è stato costellato di successi, tra i quali la vittoria della sezione Musica da Camera della competizione Amadeus Factory 2018 (organizzata dalla principale rivista di musica classica in Italia, Amadeus)) e l’ammissione su selezione video alla XX edizione all’International Chamber Music Competition Premio Trio di Trieste che si svolgerà a settembre 2019 dove dovranno eseguire la composizione del giovane compositore Gabriele Cosmi, “Voci”, in programma per il concerto in oggetto. Il progetto testimonia l’impegno nella ricerca di nuovi linguaggi e nella promozione delle espressioni della contemporaneità, rivolgendosi ad un pubblico sempre più vasto con particolare riguardo alle giovani generazioni.

PROGRAMMA. Domenica 21 luglio PRAY – FABBRICA DELLA RUOTA Ore 16.00 Visita guidata Ore 17.00 Percorso giovani “Trio Chagall” vincitore della sezione Musica da Camera di Amadeus Factory 2018” Edoardo Grieco violino Francesco Massimino violoncello Lorenzo Nguyen pianoforte Ore 18.00 Incontro con l’Artista