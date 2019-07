Mostra Padre e Figlio: appuntamento con il cinema a Palazzo Gromo Losa

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in occasione della mostra “Padre e Figlio. Ettore Pistoletto Olivero e Michelangelo Pistoletto” propone un percorso cinematografico sul tema della trasmissione generazionale e del ruolo genitoriale, attraverso una selezione di pellicole curata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Tutte le proiezioni si svolgono nell’Auditorium di Palazzo Gromo Losa e sono a ingresso gratuito. Ogni appuntamento è accompagnato dal commento del critico cinematografico Riccardo Poma. Il prossimo appuntamento della rassegna sarà giovedì 18 luglio alle 21 con la proiezione del film “Father and Son” di Kore-eda Hirokazu (Giappone, 2013).

La trama: Ryota Nonomiya è un uomo ossessionato dal successo professionale. All’improvviso scopre che suo figlio biologico è stato scambiato alla nascita con un altro per errore. Ryota dovrà prendere una decisione cruciale e scegliere tra il suo vero figlio e quello che ha cresciuto.

Inoltre, i partecipanti alla visione della pellicola sono invitati a prendere parte al contest sui social media intitolato “Padre e Figlio allo Specchio”: la sfida consiste nello scattarsi una foto, genitori e figli, riflessi nelle opere specchianti di Michelangelo Pistoletto, entrando così a fare parte dell’opera d’arte, per poi pubblicarla usando l’hashtag #PadreEFiglioAlloSpecchio. I contenuti migliori entreranno a far parte della Mostra “Padre e figlio. Ettore Pistoletto Olivero - Michelangelo Pistoletto” e proiettati in un video in una delle tre sedi.

La proiezione si inserisce nell’ambito dell’ampio calendario culturale che correda la mostra “Padre e Figlio. Ettore Pistoletto Olivero e Michelangelo Pistoletto”, curata da Alberto Fiz e realizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Fondazione Zegna. Il percorso espositivo è articolato in tre sedi del territorio biellese - Palazzo Gromo Losa e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto a Biella e Casa Zegna a Trivero - e pone in dialogo la produzione artistica di Michelangelo Pistoletto con quella del padre Ettore Pistoletto Olivero.