Grave incidente a Ivrea: ragazzo di 16 anni rischia l'amputazione di una mano - Cronaca del Nord Ovest

Grave incidente a Ivrea, che vede coinvolto un ragazzo di 16 che rischia di perdere una mano. L'impatto, secondo una dinamica ancora tutta da verificare, ha visto il giovane finire contro una vettura mentre si trovava in via Cascinette 6. A causa dell'impatto, il 16enne ha sbattuto violentemente contro vetro auto e si è provocato una parziale amputazione della mano, oltre a un forte trauma cranico. Subito sul posto si è attivata la macchina dei servizi e insieme a un'ambulanza medicalizzata del 118 che ha inizialmente stabilizzato il giovane, è stato chiamato anche l'Elicottero per trasportarlo al CTO, in codice rosso.