Cade rovinosamente per 40 metri, escursionista recuperato dal soccorso alpino -Cronaca del Nord Ovest

R.E., classe 1951, originario di Grugliasco ha compiuto un'escursione con due amici sulla Cima di Bonze a quota 2.300 mt., in comune di Quincinetto (Torino) quando, ormai sul sentiero del rientro, è caduto rovinosamente per circa quaranta metri su un terreno molto acclive ed accidentato.La caduta gli ha provocato un trauma cranico e altre contusioni, la cui gravità sarà da accertare al ricovero. I compagni di gita hanno chiamato immediatamente la centrale operativa 112 che disponeva l'intervento dell'elicottero e di una squadra di terra a supporto, poiché nella zona erano persistenti molte nebbie assai fitte, benché molto mobili e quindi, qualora il velivolo non avesse potuto operare, era giocoforza trasportare il ferito a valle con altri mezzi.La squadra dei volontari della Stazione di Ivrea della XII Delegazione Canavesana del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è intervenuta, e trasportata in quota ed all'individuazione dei tre escursionisti è stata calata, insieme con il medico di bordo, per prestare le prime cure all'infortunato. Fortunatamente la nebbia si è diradata e quindi le operazioni di recupero sono state compiute dai tecnici dell'elicottero.Lo sfortunato escursionista dopo essere stato stabilizzato e posto sulla barella, insieme con il sanitario è stato verricellato a bordo dell'elicottero e di qui portato direttamente all'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La squadra di terra è rientrata alla base con i propri mezzi.