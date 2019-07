Scontro in via Asmara a Biella, conducenti trasportati all'ospedale

Due feriti è il bilancio dell'incidente successo intorno alle 13 in via Asmara a Biella. A scontrarsi sono state due auto, una Volkswagen e una Lancia. Sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e la polizia locale. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Biella. Saranno i vigili della città a stabilire l'esatta dinamica dello scontro. Le auto sono state messe in sicurezza e la zona bonificata dai pompieri.