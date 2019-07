Malore al Bielmonte Outdoor Festival, donna soccorsa dai volontari Aib e croce blu

Ha accusato un malore ed è stata immediatamente soccorsa dai volontari dell'Aib e della Croce Blu in attesa dell'arrivo di un'ambulanza del 118. Il fatto è successo dopo le 14 durante l'evento Bielmonte Outdoor Festival, in panoramica Zegna. La donna non ha perso conoscenza ed è stata stabilizzata sul posto ma per precauzione è stata trasportata all'ospedale dall'ambulanza del 118, per accertamenti.