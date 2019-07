Incidente a Occhieppo Inferiore: auto entra in collisione con una donna in carrozzina

Intervento di carabinieri e croce rossa per un investimento di una donna in carrozzina in via Monte Mucrone a Occhieppo Inferiore nella giornata di ieri. I militari della stazione di Candelo hanno accertato che l'incidente è avvenuto con una Renault Clio condotta da una giovane di 19 anni che con la ruota del mezzo è entrata in lieve contatto con la carrozzina di una 73enne residente a Occhieppo Inferiore. Nessuno è rimasto ferito e il personale del 118 non ha effettuato alcun intervento., Fortunatamente solo tanto spavento per l'anziana.