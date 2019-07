Festa dei Portoni a sagliano: ubriaco dice di esser stato malmenato da sei "buttafuori"

E' in corso di accertamento, da parte dei carabinieri, l'episodio che si è verificato questa notte, tra il 13 e 14 luglio a Sagliano, durante la Festa dei Portoni. I militari sono stati chiamati, alle 2,40, da una telefonata di un cittadino 41enne in compagnia della moglie 38enne e di un testimone ai fatti di 36 anni. All'arrivo dei militari l'uomo, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe affermato di essere stato aggredito da sei "buttafuori" alla sola sua richiesta di dove si trovassero i bagni. Il 41enne, alla vista dei militari, non presentava alcun segno di colluttazione o ecchimosi. Saranno gli eventuali accertamenti a stabilire con esattezza cosa sia successo in quel frangente.