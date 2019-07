Una giornata al parco acquatico per i 130 bambini dei centri estivi CAM

Si è svolta nei giorni scorsi la tanto attesa giornata al parco acquatico per i ragazzi che frequentano il centro nei comuni di Cavaglià, Ronco, ex San Paolo Cervo e nel campus Aziendale di Bonprix. Sole, scivoli e tuffi hanno fatto da cornice ad una calda giornata di piena estate che ha visto protagonisti i piccoli che da giorni attendevano questa gita sempre tanto desiderata quanto ben riuscita. Proseguono intanto le attività proposte da CAM Crea Attività mente, associazione di promozione sociale che si occupa di animazione e intrattenimento ludico sportivo per tutti quei bambini che nella pausa scolastica desiderano trascorrere giornate indimenticabili tra piscina, laboratori creativi, sportivi e ludico didattici.