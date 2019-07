Speed Date alla Pro Loco di Ailoche, una serata divertente in un clima "famigliare" FOTOGALLERY

18 donne e 16 uomini per affrontare un circuito comunicativo dettato da 6 minuti di tempo. Una serata all'insegna del divertimento e del clima famigliare presso la sede della Pro Loco di Ailoche. Uno spettacolo di due ore dove i concorrenti hanno potuto rilasciare il proprio baglio culturale. Si potrebbe riassumere in queste parole lo Speed Date di ieri sera alla Pro Loco di Ailoche, per l’occasione vestita da rispettosissimo Lounge Bar.

Alle 19,30 i partecipanti si sono appropinquati al tavolo delle iscrizioni entrando così di tutto rispetto nel circuito ufficiale del centro Speed Date Valsesserino. Le dame di corte hanno provveduto a sedersi fra le tavole predisposte alla prima grande sfida di comunicazione territoriale; i cavalieri muniti di un ricco bagaglio culturale hanno dapprima scelto un drink da condividere per poi sfoggiare il più degno corteggiamento a fronte delle prelibate e stuzzichevoli leccornie fornite dall’ente turistico.La campana ha dettato il ritmo e i tempi di gioco, sapendo che per ogni coppia i 6 minuti erano decisamente stretti per poter attivare un sano e robusto modello comunicativo.

Il banchetto di corteggiamento era decisamente di gradimento, sapendo di contare sull’ottima ed accurata preparazione della chef Elda. Durante tutto il percorso le postazioni in stand by potavano intrattenersi con la mental coach, ruolo ricoperto dal presidente Lucia. Al temine di ogni singola tappa il processo di vidimazione consisteva nel barrare con una X la positività o meno del contatto, lasciando però un’ulteriore opzione chiamata per l’occasione "Speed Date" una sorta di rinvio al prossimo appuntamento per un miglior approfondimento. A fine ciclo e dopo un percorso di ben 14 tappe, il cervellone centrale ha elaborato tutte le schede creando il match fra le coppie.

“Un risultato positivo di tutta la pro loco”, commenta Lucia, “qualcosa di diverso che ha permesso di sentirsi in famiglia scambiandosi quattro chiacchiere e niente più. Un plauso a tutti i partecipanti che si sono comportanti egregiamente e con rispetto delle regole del gioco, che aveva come cardine principale il divertimento".