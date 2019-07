A Rosazza il parcheggio raddoppia. E al campo di bocce opera di restyling

Importanti novità a Rosazza. In questi giorni sono terminati i lavori per l’ampliamento del parcheggio a fianco del parco comunale: nella nuova area si potrà parcheggiare 24 ore su 24 gratuitamente. “E’ stato necessario implementare i posti auto - chiarisce il sindaco Delmastro - per evitare, specialmente nei mesi estivi, la congestione del traffico causata da automobilisti alla ricerca di un parcheggio libero”.

Inoltre, buone notizie per gli appassionati del gioco delle bocce: è terminato, infatti, il restyling del campo di bocce che lo ha reso regolamentare. L'area sportiva sorge al ciglio del torrente ed è pubblico e utilizzabile da chiunque lo desideri.