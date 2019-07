Virtus Biella: accordo e rinnovo anche con Miriam El Hajjam

In nerofucsia da due stagioni, l'eclettica Miriam El Hajjam farà ancora parte del roster nerofucsia per il campionato 2019/2020. Una crescita esponenziale che l'ha portata dalla serie C alla B1 attraverso la B2. Dopo il tassello di Federica Fornara, Irene Zecchini e Giorgia Walther arriva quello di El Hajjam, quest'anno dimostratasi una forte atleta camaleontica dal talento indiscusso. Una di quelle giocatrici che fa appassionare il pubblico trasmettendo la passione per il volley, trascinandolo in un amore vero. In bocca al lupo Miriam.

Le parole di Miriam El Hajjam. "Sicuramente sarà motivante il campionato di B1, impensabile lo scorso settembre. Sarà intrigante capire e vedere cosa succederà in campo ma sono contenta di questa scelta mai in discussione e legata anche alla vicinanza di casa mia. Credo di aver la possibilità di imparare ancora molto ma nello stesso tempo essere utile alla causa della Virtus. Personalmente sono soddisfatta della crescita individuale e di squadra durante tutta la scorsa stagione. Questo miglioramento deve continuare allineandosi al prossimo difficile campionato. Oltre a giocare e cercare la vittoria sul campo credo che uno dei fattori indiscutibili sia il far appassionare il pubblico presente alle partite. A Gossolengo e Romagnano i nostri tifosi erano in maggioranza, una fotografia bellissima che deve essere ripagata con un enorme 'grazie'. Credo sia giusto così".

Il commento di coach Maurizio Venco. "Da parte mia e della società Miriam è un'atleta Virtus e quindi il rinnovo non è mai stato in discussione. Negli ultimi due anni ha fatto un percorso grandioso ma il bello per lei è che non è ancora finito: Miriam ha veramente tante potenzialità da esprimere, sebbene non più giovanissima è ancora acerba per certi versi. Sicuramente per noi una conferma voluta e credo anche per lei valga lo stesso discorso. El Hajjam è una di quelle giocatrici che non si sa dove possano arrivare e per questo può dare un salto di qualità ulteriore. Con lei siamo d'accordo di poterla utilizzare in diversi modi. E' un'atleta eclettica che riesce ad esprimersi in diverse parti della rete. Ci piace l'idea di continuare con Miriam un percorso dove possa fare più cose visto l'enorme talento che ha".