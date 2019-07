Grande Alessia Sbrana, per lei tabellone principale all'Ivrea Tennis Academy nel Dunlop Special

Soddisfazioni per Alessia Sbrana, 11 anni, classe 2008, vince e si aggiudica il tabellone presso asd IVREA TENNIS ACADEMY, tappa circuito FIT Piemonte DUNLOP SPECIAL per impossibilità dell'avversaria a partecipare. Alessia, piccola mancina, timidezza caratteriale fuori, ma in campo talento spontaneo, grinta ed entusiasmo, credenziali non sfuggite agli occhi attenti di tecnici della Federazione Italiana Tennis Piemonte. Alessia è convocata dalla Federazione a rappresentare il Piemonte nella competizione nazionale a squadre che si terrà a Castel di Sangro (AQ) dal 27 luglio al 2 agosto 2019, squadra formata da 11 atleti, categoria U12, classe 2007/2008, capitanate dal Tecnico Nazionale Roberto Marchegiani e Maestro Nicole Clerico. Alessia è seguita dal Maestro Alessio Loglisci presso Circolo Tennis Biella in Valdengo, un rapporto d’intesa spontanea per interpretare correttamente le necessità finalizzate ad obiettivi agonistici.

Alessia prosegue il suo percorso di crescita agonistica: Raduni tecnici presso i Centri Estivi di Bardonecchia e Brallo, seguita dalla Federazione Italiana Tennis Comitato Piemonte; circuito nazionale giovanile Junior Next Gen Italia ancora in corso: Alessia va a punti su tre tappe di torneo e si gioca l’ammissione al Master finale; Qualificata al tabellone principale dei Campionati Italiani che si terranno a Serramazzoni prossimo fine Luglio; prima in classifica nel circuito DUNLOP Regione Piemonte ed ammessa al Master che si terrà prossimo settembre; essendo vincitrice di torneo a Biella tappa circuito KINDER Alessia è qualificata per partecipare al Master Nazionale che si terrà a Roma dal 20 al 30 agosto. “ Risultati importanti - si lascia andare il Papà Federico, particolarmente emozionato – è un percorso sportivo che non considera adesso prioritario il risultato, ma solo una conseguenza. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che sotto molteplici forme ci stanno aiutando in questo percorso, assolutamente straordinario. E’ lo sport che vince sia in campo che fuori”.