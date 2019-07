Calcio giovanile: Martinazzo al Borgosesia

Piccoli talenti biellesi crescono. Dopo essser stato nel mirino della Pro Vercelli, l'ex Fc Biella e Valle Elvo Michael Martinazzo è entrato nelle grazie del Novara e, in vista della prossima stagione, la società piemontese ha deciso di mandare il giovane giocatore biellese al Borgosesia in prestito. Una soluzione volta a fargli acquisire esperienza in ottica futura. Il fratello Simon, invece, classe '06, si accasa alla Valle Cervo.