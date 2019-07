A Sant'Eurosia 110 runners di scena alla “Corsa d'la Cuca” FOTOGALLERY

Grandi numeri ed entusiasmo dei partecipanti. 110 runners si sono ritrovati ieri sera, 12 luglio, a Sant'Eurosia per affrontare l'undicesima edizione della “Corsa d'la Cuca”, manifestazione non competitiva inserita nel programma della tradizionale festa patronale della nota frazione di Pralungo.

Gli sportivi hanno percorso un tracciato di circa 5 chilometri tra salite e discese in mezzo ai boschi e per le vie della frazione. A tagliare per primo il traguardo Enrico Alfisi, seguito da Andrea Pelosi e Paolo Lanza; tra le donne spicca Valeria Bruna. Soddisfatti gli organizzatori: “Tutti contenti perchè c'erano le condizioni ideali per correre lungo il percorso”.