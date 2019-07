180 runners a Candelo sotto le Stelle nel ricordo di Marica Messi e Norberto Rovere

“Stasera siamo qui per ricordare per il terzo anno Marica Messi. Insieme a lei, non dimentichiamo la figura di Norberto Rovere, nostro amico e compagno di corse scomparso l'11 luglio scorso. Una persona sempre sorridente con la quale non si poteva non andare d'accordo. Uno sportivo umile, pieno di valori. Un vero amico”.

Con queste parole il runner Claudio Canatone ha voluto ricordare i due sportivi biellesi prima della partenza della gara podistica non competitiva Candelo sotto le Stelle, realizzata dall'Atletica Candelo e in programma ieri sera, venerdì 12 luglio.

180 runners si sono ritrovati davanti al Ricetto per commemorare la giovane atleta investita da un'auto nel luglio di tre anni e l'85enne Rovere, noto nel panorama sportivo biellese e sempre presente ad ogni manifestazione. Subito dopo, il gruppo è partito poco prima delle 20 percorrendo 7 chilometri tra le vie del paese e le mura del borgo medievale. Alla fine, Andrea Nicolo e Antonella Manfrinato sono stati i primi a tagliare il traguardo nelle rispettive categorie.